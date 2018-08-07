ЄС дозволив європейським компаніям ігнорувати санкції США проти Ірану

США відновили свої санкції проти Ірану. У відповідь на це, 6 червня комісія ЄС дала дозвіл європейським компаніям ігнорувати американські санкції проти Ірану.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Європейська комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США.

7 серпня набуває чинності оновлений блокуючий регламент ЄС, який захистить європейські компанії, які ведуть бізнес із Іраном, від дії американських екстериторіальних санкцій,

— заявила в понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Міна Андрєєва,

Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень проти цих змін, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, то норми наберуть чинності на початку серпня.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.



Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.