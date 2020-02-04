ЕС согласовал снятие санкций с 2 лиц из окружения Януковича, – СМИ

Евросоюз согласился снять санкции с двух людей из окружения бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заметил, что все еще может измениться.

Важно: Евросоюз может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича, – СМИ

Журналист не уточнил о ком именно говорится.

ЕС ввел санкции против 12 лиц из окружения Януковича. Сейчас идет работа относительно того, с кого именно снимут санкции.

work continuing on how many of the 12 still sanctioned by the EU for the misappropriation of Ukrainian state funds that will be de-listed. at the moment it seems like 2 but it can change. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2020

Обратите внимание! Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых местных выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

Что известно о санкциях против окружения Януковича?Последний раз Евросоюз продолжил санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 года. В обнародованном решении, кроме Виктора Януковича, были фамилии 11 его соратников.



Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит, в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.



В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще раньше были сняты санции и с экс-главы Минюста Елены Лукаш и Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.