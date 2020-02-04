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      ЕС согласовал снятие санкций с 2 лиц из окружения Януковича, – СМИ

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      ЕС согласовал снятие санкций с 2 лиц из окружения Януковича / Getty images

      Евросоюз согласился снять санкции с двух людей из окружения бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

      Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заметил, что все еще может измениться.

      Важно: Евросоюз может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича, – СМИ

      Журналист не уточнил о ком именно говорится.

      ЕС ввел санкции против 12 лиц из окружения Януковича. Сейчас идет работа относительно того, с кого именно снимут санкции.

      Обратите внимание! Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых местных выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

      Что известно о санкциях против окружения Януковича?Последний раз Евросоюз продолжил санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 года. В обнародованном решении, кроме Виктора Януковича, были фамилии 11 его соратников.

      Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит, в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

      В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще раньше были сняты санции и с экс-главы Минюста Елены Лукаш и Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Виктор Янукович Евросоюз
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