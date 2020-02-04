ЄС погодив зняття санкцій з 2 осіб з оточення Януковича, – ЗМІ

Євросоюз погодився зняти санкції з двох людей з оточення колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зауважив, що все ще може змінитися.

Важливо: Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича, – ЗМІ

Журналіст не уточнив про кого саме мовиться.

ЄС ввів санкції проти 12 осіб з оточення Януковича. Наразі триває робота щодо того, з кого саме знімуть санкції.

work continuing on how many of the 12 still sanctioned by the EU for the misappropriation of Ukrainian state funds that will be de-listed. at the moment it seems like 2 but it can change. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2020

Зверніть увагу! Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

Що відомо про санкції проти оточення Януковича?Востаннє Євросоюз продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, були прізвища 11 його соратників.



Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.



У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше було знято санції з ексглави Мін'юсту Олени Лукаш та Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.