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      ЄС погодив зняття санкцій з 2 осіб з оточення Януковича, – ЗМІ

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      ЄС погодив зняття санкцій з 2 осіб з оточення Януковича / Getty images

      Євросоюз погодився зняти санкції з двох людей з оточення колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

      Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зауважив, що все ще може змінитися.

      Важливо: Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича, – ЗМІ

      Журналіст не уточнив про кого саме мовиться.

      ЄС ввів санкції проти 12 осіб з оточення Януковича. Наразі триває робота щодо того, з кого саме знімуть санкції.

      Зверніть увагу! Канада, ЄС та США ввели санкції проти громадян Росії за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Більше – тут.

      Що відомо про санкції проти оточення Януковича?Востаннє Євросоюз продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, були прізвища 11 його соратників.

      Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

      У 2019 році ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше було знято санції з ексглави Мін'юсту Олени Лукаш та Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Євросоюз Санкції Віктор Янукович Новини України Новини політики
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