ЕС выделит дополнительные 3,2 миллиона евро для Донбасса

Европейский Союз выделит дополнительные 3.2 миллиона евро для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также еще 1 миллион евро на повышение поддержки гражданской защиты на востоке Украины.

Это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения, сообщили в пресс-службе представительства ЕС.

Тем временем Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения войск: один военный ранен

ЕС также профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

Кроме того, Евросоюз выделит 1 миллион евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря.

Что известно о помощи ЕС Украине?

Вместе со своими странами-членами ЕС является крупнейшим поставщиком помощи Украине в реагировании на конфликт. Евросоюз с 2014 года уже выделил 762,5 миллиона евро помощи. Гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы.



В целом с 2014 года поддержка Евросоюзом Украины превысила 15 миллиардов евро в грантах и льготных займах.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала