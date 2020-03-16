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      ЕС выделит дополнительные 3,2 миллиона евро для Донбасса

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      Европейский Союз выделит дополнительные 3.2 миллиона евро для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также еще 1 миллион евро на повышение поддержки гражданской защиты на востоке Украины.

      Это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения, сообщили в пресс-службе представительства ЕС.

      Тем временем Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения войск: один военный ранен

      ЕС также профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

      Кроме того, Евросоюз выделит 1 миллион евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря.

      Что известно о помощи ЕС Украине?
      Вместе со своими странами-членами ЕС является крупнейшим поставщиком помощи Украине в реагировании на конфликт. Евросоюз с 2014 года уже выделил 762,5 миллиона евро помощи. Гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы.

      В целом с 2014 года поддержка Евросоюзом Украины превысила 15 миллиардов евро в грантах и льготных займах.

      карта окупованих територій донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Деньги Война на Донбассе Евросоюз Новости политики
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