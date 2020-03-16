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      ЄС виділить додаткові 3,2 мільйона євро для Донбасу

      -
      ЄС виділить додаткові гроші для Донбасу / 24 канал

      Європейський Союз виділить додаткові 3.2 мільйона євро для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також ще 1 мільйон євро на підвищення підтримки цивільного захисту на сході України.

      Це сприятиме впровадженню стратегії України із захисту цивільного населення, повідомили у пресслужбі представництва ЄС.

      Тим часом Бойовики на Донбасі обстріляли ділянку розведення військ: один військовий поранений

      ЄС також профінансує реконструкцію сучасного центру надання адміністративних послуг у Станиці Луганській.

      Окрім того, Євросоюз виділить 1 мільйон євро на підтримку стійкості перед небезпеками в регіоні Азовського моря.

      Що відомо про допомогу ЄС Україні?Разом зі своїми країнами-членами ЄС є найбільшим надавачем допомоги Україні в реагуванні на конфлікт. Євросоюз від 2014 року уже виділив 762,5 мільйона євро допомоги. Гуманітарна допомога становить приблизно половину цієї суми.

      Загалом із 2014 року підтримка Євросоюзом України перевищила 15 мільярдів євро в грантах і пільгових позиках.

      карта окупованих територій донбас
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Луганська Новини України Новини Донецька Україна – Росія Гроші Війна на Донбасі Євросоюз Новини політики
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