Еще 2 – 3 недели, и мы увидим другую реакцию мира, – Чалый о войне в Украине

Война России против Украины стала вызовом правительствам других стран, потому что они были не готовы к этому. Еще 2 – 3 недели, и мы увидим совсем другую реакцию мира на эту ситуацию.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Ранее другие страны имели дело с опасными организациями, а сейчас – с террористом, который пренебрегает любыми глобальными правилами.

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По словам Чалого, это стало новым вызовом, к которому правительства в мире были не готовы.

После первого шока они уже пробуют выстроить и понимание, и действия, и степень рисков. Думаю, что еще 2 – 3 недели, и мы увидим другую реакцию мира,

– заявил дипломат.

Чалый также добавил, что сейчас украинцы мотивируют другие страны своей борьбой и побуждают их подумать, как выйти из этой войны и дальше развиваться в мире, где есть ядерные террористы.

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