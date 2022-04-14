Еще 22 февраля у нас была информация, что РФ вечером планирует уничтожить Зеленского, – Данилов

Для россиян вопросом номер один было уничтожение президента Владимира Зеленского. Украинские власти получили эту информацию еще 22 февраля.

Наши разведчики получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу,

– рассказал Данилов.

Когда власть узнала

По его словам, информацию получили 22 февраля в 19.20 – россияне хотели сделать это в тот вечер. Тогда по протоколу Данилов проинформировал президента, личную охрану, управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы.

Было несколько попыток

После этого, как отметил Данилов, последовало еще 4 попытки.

"Крайняя была 7 марта, тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", – добавил политик.

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