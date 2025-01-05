Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство". 3 января мазут обнаружили в Балаклавской бухте и в Севастополе. Оккупационные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

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Где еще обнаружили мазут в Крыму, кроме Севастополя

Данные спутниковых снимков опубликовал эколог Георгий Каваносян. На них видно пленку мазута на поверхности моря возле Феодосии и у мыса Такиль (это к югу от Керчи) и на большом участке от поселка Партенит до Судака (внутри этого участка расположена Алушта).

Феодосия, Алушта и Судак загрязнены мазутом / Фото Георгия Каваносяна

Именно в Феодосию, Алушту и Судак едут россияне. Ялта южнее Партенита – и летом она "собрала аншлаг" среди туристов, как сообщали оккупанты. И в Ялте тоже обнаружили мазут.

Смотрите район загрязнения на карте Google Maps

Опубликованные спутниковые снимки, по словам эколога, хорошо отражают только поверхностное загрязнение. Есть ли мазут в районе этих курортов и на глубине – не понятно. Мазут марки М100, который выплыл из танкеров, при зимних температурах застывает и тонет. Выплывать он начнет уже летом, когда температура достигнет 25 градусов. До такой температуры летом Черное море прогревается на глубине 15 – 20 метров,

– говорится в сообщении.

Это очередное экологическое преступление россиян. Ранее спутниковые снимки демонстрировали масштаб загрязнений в Анапе – и в Керчи, ведь авария произошла именно в Керченском проливе.