Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство". 3 січня мазут виявили у Балаклавській бухті та в Севастополі. Окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію.

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Де ще виявили мазут у Криму, окрім Севастополя

Дані супутникових знімків опублікував еколог Георгій Каваносян. На них видно плівку мазуту на поверхні моря біля Феодосії і біля мису Такіль (це на південь від Керчі) та на великій ділянці від селища Партеніт до Судака (всередині цієї ділянки розташована Алушта).

Феодосія, Алушта та Судак забруднені мазутом / Фото Георгія Каваносяна

Саме у Феодосію, Алушту та Судак їдуть росіяни. Ялта південніша за Партеніт – і влітку вона "зібрала аншлаг" серед туристів, як повідомляли окупанти. І в Ялті теж виявили мазут.

Дивіться район забруднення на карті Google Maps

Опубліковані супутникові знімки, за словами еколога, добре відображають лише поверхневе забруднення. Чи є мазут у районі цих курортів і на глибині – не зрозуміло. Мазут марки М100, який виплив із танкерів, при зимових температурах застигає та тоне. Випливати він почне уже влітку, коли температура досягне 25 градусів. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15 – 20 метрів,

– ідеться в повідомленні.

Це черговий екологічний злочин росіян. Раніше супутникові знімки демонстрували масштаб забруднень в Анапі – та в Керчі, адже аварія сталася саме в Керченській протоці.