Еще 5 стран призвали своих граждан покинуть Украину

На фоне угрозы возможного вторжения России ряд иностранных государств рекомендует своим гражданам уехать из Украины. Теперь этот список пополнили Бельгия, Северная Македония, Финляндия, Австралия и Новая Зеландия.

Причина рекомендации одна – российская угроза. Иностранные государства советуют своим гражданам уехать, пока есть возможность воспользоваться коммерческими рейсами, сообщает 24 канал.

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Бельгия не гарантирует эвакуации в случае обострения

МИД Бельгии предостерегло своих граждан от поездок в Украину из-за напряжения на границе с Беларусью и Россией. Тех, кто сейчас на территории государства, призывают уехать поскорее.

В случае внезапного ухудшения ситуации в Украине могут быть серьезно нарушена работа средств связи, таких как Интернет и телефонный трафик. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и препятствовать авиаперевозке в Украину, из нее и внутри нее,

– подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что в случае обострения ситуации правительство Бельгии не может гарантировать эвакуацию своих граждан из Украины.

Новая Зеландия также не может гарантировать эвакуации

Как передает издание RNZ, министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута призвала своих соотечественников покинуть территорию Украины из-за напряженности с Россией.

Министр подчеркнула, что из-за отсутствия новозеландского дипломатического представительства в Украине, в случае эскалации могут возникнуть проблемы с эвакуацией. Поэтому Махута призвала покинуть Украину поскорее.

Новая Зеландия не имеет дипломатического представительства в Украине, поэтому возможности правительства оказывать консульскую помощь новозеландцам в Украине очень ограничены,

– заявила министр.

Премьер Австралии обратился к своим соотечественникам

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к гражданам, которые сейчас находятся в Украине, как передает The Guardians. Он призвал их покинуть Украину из-за того, что ситуация становится напряженнее.

Наш совет понятен, это опасная ситуация. Вам следует уехать из Украины,

– заявил Моррисон.

Северная Македония призывает воздержаться от поездок в Украину

МИД Северной Македонии также призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Кроме того, тех, кто сейчас на территории нашего государства, просят выехать.

Всем гражданам Северной Македонии, которые планируют посетить Украину в ближайший период, рекомендуется избегать поездок в страну, а также, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые сейчас находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну,

– говорится в заявлении МИД.

Также правительство просит тех, кто находится в Украине, дать свои контакты посольству Северной Македонии в Украине.

Финляндия призывает немедленно покинуть Украину

Посольство Финляндии в Украине призвало своих граждан немедленно выехать из нашей страны. Дипломаты призывают воспользоваться коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.

Призываем немедленно покинуть страну из-за угроз, которые существуют из-за дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуации безопасности в Украине,

– говорится в заявлении посольства.

Какие еще страны призвали своих граждан уехать из Украины

Уже более десятка стран мира обратились к своим гражданам, которые сейчас на территории Украины, с призывом покинуть нашу страну. В частности на такой шаг уже пошли США, Великобритания, Канада, Япония, Нидерланды, Норвегия, Черногория, Израиль, Литва и Эстония. Южная Корея вообще запретила своим гражданам ехать в Украину.

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