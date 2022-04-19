Еще 5 военных стали Героями Украины, но 4 – посмертно

Владимир Зеленский присвоил звание Героя 5 военным. Четверо из них, к сожалению, награждены посмертно.

Также Зеленский присвоил звание Героя главе военно-патриотической организации. Об этом говорится в трех указах президента 17 апреля, сообщает 24 канал.

Читайте также Зеленский отметил 237 военнослужащих ВСУ государственными наградами, из них 34 – посмертно

Звание Героя Украины с празднованием ордена "Золотая Звезда" присвоено:

лейтенанту Льву Пашко:

старшему лейтенанту Виктору Головко (посмертно);

майор Роману Собкиву (посмертно);

подполковнику Игорю Дашко (посмертно);

полковнику Виталию Кучерявому (посмертно);

главе Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" Георгию Тарасенко (посмертно).

Зеленский наградил военных и председателя организации за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Вас может заинтересовать – Вечернее обращение Зеленского за 18 апреля: смотрите видео