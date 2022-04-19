Еще 5 военных стали Героями Украины, но 4 – посмертно
19 апреля 2022 , 06:34Читати новину українською
Владимир Зеленский присвоил звание Героя 5 военным. Четверо из них, к сожалению, награждены посмертно.
Также Зеленский присвоил звание Героя главе военно-патриотической организации. Об этом говорится в трех указах президента 17 апреля, сообщает 24 канал.
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Звание Героя Украины с празднованием ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- лейтенанту Льву Пашко:
- старшему лейтенанту Виктору Головко (посмертно);
- майор Роману Собкиву (посмертно);
- подполковнику Игорю Дашко (посмертно);
- полковнику Виталию Кучерявому (посмертно);
- главе Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" Георгию Тарасенко (посмертно).
Зеленский наградил военных и председателя организации за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
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