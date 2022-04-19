Також Зеленський присвоїв звання Героя голові військово-патріотичної організації. Про це мовиться в трьох указах президента 17 квітня, повідомляє 24 канал.
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Звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- лейтенанту Леву Пашку:
- старшому лейтенанту Віктору Головку (посмертно);
- майору Роману Собківу (посмертно);
- підполковнику Ігорю Дашку (посмертно);
- полковнику Віталію Кучерявому (посмертно);
- голові Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" Георгію Тарасенку (посмертно).
Зеленський нагородив військових та голову організації за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".
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