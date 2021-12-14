Еще две области могут выйти из красной зоны на этой неделе

На этой неделе в Украине может стать меньше "красных" областей. Речь идет о Киевской и Житомирской областях.

Киевщина и Житомирщина могут "присоединиться" к Винницкой и Хмельницкой областям, которые на этой неделе официально выходят из красной зоны. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Юрий Ганиченко заявил, что по показателям количества больных и тех, кто выздоровел, Киевская и Житомирская области могут выйти из красной зоны на этой неделе.

Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из красной зоны – 24 канала). Это Киевская и Житомирская области,

– заявил Ганиченко.

Хмельницкая и Винницкая области выйдут из красной зоны 15 декабря. В то же время еще 7 областей останутся "красными":

Киевская;

Житомирская;

Черкасская;

Запорожская;

Волынская;

Сумская;

Николаевская.

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