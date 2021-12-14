Еще две области могут выйти из красной зоны на этой неделе
Источник:Киевская школа экономики
На этой неделе в Украине может стать меньше "красных" областей. Речь идет о Киевской и Житомирской областях.
Киевщина и Житомирщина могут "присоединиться" к Винницкой и Хмельницкой областям, которые на этой неделе официально выходят из красной зоны. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Обратите внимание В Украине еще две области переходят в желтую зону
Ганиченко призвал вакцинироваться
Юрий Ганиченко заявил, что по показателям количества больных и тех, кто выздоровел, Киевская и Житомирская области могут выйти из красной зоны на этой неделе.
Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из красной зоны – 24 канала). Это Киевская и Житомирская области,
– заявил Ганиченко.
Хмельницкая и Винницкая области выйдут из красной зоны 15 декабря. В то же время еще 7 областей останутся "красными":
- Киевская;
- Житомирская;
- Черкасская;
- Запорожская;
- Волынская;
- Сумская;
- Николаевская.
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