Київщина та Житомирщина можуть "доєднатися" до Вінницької та Хмельницької областей, які цього тижня офіційно виходять з червоної зони. про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Зверніть увагу В Україні ще дві області переходять у жовту зону
Ганиченко закликав вакцинуватися
Юрій Ганиченко заявив, що за показниками кількості хворих та тих, хто одуав, Київська та Житомирська області можуть вийти із червоної зони цього тижня.
Є два регіони, які потенційно на цьому тижні можуть вийти (з червоної зони – 24 канал). Це Київська та Житомирська області,
– заявив Ганиченко.
Хмельницька та Вінницька області вийдуть із червоної зони уже 15 грудня. Натомість ще 7 областей залишаться "червоними":
- Київська;
- Житомирська;
- Черкаська;
- Запорізька;
- Волинська;
- Сумська;
- Миколаївська.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 13 грудня в Україні виявили 7 283 випадки коронавірусу. До лікарень потрапили 1 456 хворих.
- Станом на 14 грудня в Україні вакцинувалися понад 14 мільйонів громадян, з них 129 тисяч за останню добу.
- За інформацією Олексія Данілова, штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні уже наступного тижня.