Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час селекторної наради. Головував на цьому засіданні президент Зеленський.
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Епідемічна ситуація на свята має бути стабільна, – Данілов
За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні в свята повинна бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні на цьому тижні,
– сказав Данілов.
Проте, наголосив секретар РНБО, у тих країнах, де вже діагностували Омікрон, дослідили, що у більшості випадків – перебіг хвороби неважкий.
Перші випадки Омікрону виявили у Туреччині
Зазначимо, що про перші випадки Омікрону стало відомо в Туреччині. У кожного з 6 інфікованих хвороба протікає легко. Усі пацієнти перебувають під лабораторним спостереженням.
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