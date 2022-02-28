Еще две страны предоставят Украине военную и Гуманитарную помощь, – Кулеба

Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку в Украине. Сингапур также направил гуманитарную помощь

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он провел переговоры с румынским и сингапурским коллегами Богданом Ауреску и Вывианом Балакришнаноом.

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Помощь от Румынии

Кулеба отметил, что Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку Украине, защищаемую от российского вторжения.

Благодарны Румынии за эту ценную помощь и заботу о наших гражданах, убегающих от войны Путина,

– написал министр.

Помощь от Сингапура

Кулеба отметил, что Сингапур солидарен с Украиной, поскольку страна защищает себя от российского вторжения.

Благодарим за гуманитарную помощь Сингапура и призываем Сингапур присоединиться к глобальному экономическому давлению на Россию, чтобы остановить войну Путина,

– добавил глава МИД.

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