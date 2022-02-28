Еще две страны предоставят Украине военную и Гуманитарную помощь, – Кулеба
Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку в Украине. Сингапур также направил гуманитарную помощь
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он провел переговоры с румынским и сингапурским коллегами Богданом Ауреску и Вывианом Балакришнаноом.
Читайте также: Волонтеры из Румынии помогают украинцам на границе: раздают теплую одежду, помогают с жильем
Помощь от Румынии
Кулеба отметил, что Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку Украине, защищаемую от российского вторжения.
Благодарны Румынии за эту ценную помощь и заботу о наших гражданах, убегающих от войны Путина,
– написал министр.
Помощь от Сингапура
Кулеба отметил, что Сингапур солидарен с Украиной, поскольку страна защищает себя от российского вторжения.
Благодарим за гуманитарную помощь Сингапура и призываем Сингапур присоединиться к глобальному экономическому давлению на Россию, чтобы остановить войну Путина,
– добавил глава МИД.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.