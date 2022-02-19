Россия атаковала населенные пункты на линии фронта в Луганской области. Фото детского сада с вываленной взрывом стеной облетело весь мир. Слава богу, никто не погиб.

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Большая война, за словами Марии Владимировны Захаровой, так и не случилась. Пока не случилась. Не грустите так, товарищ Захарова. Нам ещё Крым возвращать. Шучу, а то меня обвинят в провокации. Хотя это не шутка.

Дипломаты – во Львове, а ОПЗЖ – на нелюбимом Западе

За эту неделю случилось много интересного, например, такого количества дипломатических номеров украинский Львов ещё не видел. Столицу Украины покинули очень многие иностранные посольства, дипломаты и западные компании.

Переехать из Киева во Львов, спасаясь от войны, такая себе эвакуация. Будем считать, что это вклад в развитие внутреннего туризма.

С другой стороны, Украина – свободная страна и можно переехать пожить во Львов. Иностранцы вообще-то никому здесь ничего не должны.

Фанаты Путина тоже бегут на Запад

Другое дело, когда многие депутаты Верховной Рады и украинские бизнесмены покинули страну. Парадокс, но отвалили преимущественно господа из ОПЗЖ – фанаты Владимира Путина и адепты "гражданской войны".

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Убежали на тот самый загнивающий и коварный Запад. Они то точно знают, что в случае чего, россияне их повесят на фонарях рядом с остальными.

Ведь для Кремля они такие же безмозглые пешки, как и их российские коллеги. Все шпарят по одной методичке. Это всё зрада.

Нравится не нравится – НАТО приближается

На Западе сформирована проукраинская, а это значит антипутинская коалиция – коалиция нового уровня. Украине открыты поставки нового оружия и если, что-то пойдет не так на помощь Javelin и НЛО придут их старшие братья Patriot и другое оружие.

Оно позволяющее обеспечить запрет на пролет российских ракет и самолетов в украинском воздушном пространстве. Еще Кремль временно снял намордники с актива своей псарни, которые четко объяснили, кто есть мистер Путин.

Эта эскалация уже изменила украинское общество: все бояться войны. Это нормально и здесь нет ничего стыдного.

Однако сейчас Путин заказал похоронный марш пророссийским политическим проектам, рейтинги которых пошли вниз. Количество готовых защищать Украину с оружием в руках выросло до 37%.

Плюс к этом каждый четвертый готов выходит на акции несогласия российской оккупации. В украинских оружейных магазинах взлетел спрос на спатроны. Совпадение? Не думаю.

Кстати Штампуют фейки и объявили эвакуацию: напряжение на Донбассе достигло пика

Я думаю, это лучшая иллюстрация "гражданской войны" в Украине. Да Украины исключительно вышиванок и веночков с цветами уже нет. Эта страна точно знает, кто здесь враг в обличии "брата".

Народный фольклор у нас разный. Вместо путинского "нравится не нравится – терпи моя красавица" – у нас все по-другому. "Нравится не нравится – Javelin справятся", "нравится не нравится – НАТО приближается" или "нравится не нравится – Россия развалится".

Путин не отстанет от Украины: напряжение будет

Тем временем НАТО, как и весь цивилизованный мир почему-то не верят в отвод войск и общую деэскалацию, поэтому разрабатывают стратегию по постоянному сдерживанию России. В частности уже объявлено о новых боевых группах на восточных рубежах.

Войска НАТО не убираются вон, как хотел Путин, а наоборот разворачиваются в восточной и центральной Европе и акватории Черного моря. Вот вам и разрядка.

Я тоже не верю в то, что глава Кремля всё забудет и вот так просто отстанет от нас. Держать в напряжении будут дальше, катать танки вдоль границ будут дальше, будут дальше обстрелы на Донбассе.

Может поэтому Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что атака России на Украину может состояться в любой момент, и для этого вполне подойдет любой фейковый повод или провокация.



Атака России может состояться в любой момент, – Джен Псаки / Фото Getty Images

Провокация уже происходит. Оккупационные администрации России на Донбассе заявляют об обстреле населённых пунктов с мирным населением. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о применении Украиной "запрещенных методов войны" и "жестоком обращении с гражданским населением".

Обратите внимание! Россияне объявили, что нашли захоронение на оккупированной территории и среди погибших много мирного населения.

Населения, которое они сами же и убили. Своей войной. Следственные действия российских следователей на востоке Украины очередной раз подтверждают тезис "о внутриукраинском конфликте".

Какую цель отчасти достиг Путин

Конечно, то, что новая война не случилась, и исходим из того, что не случится, это хорошо. Мне кажется цель Владимира Путина была другая. Он её отчасти достиг.

Злодей №1

Во-первых, он зафиксировал за собой злодея номер один на планете, если на Западе говорят о планах Кремля организовать новый "гляйвицкий претендент", а передачу оружия Украине называют ленд-лизом, то это значит, что Путин – равно Адольф Гитлер.

Да, нужно признать, он заставил НАТО, США и основных европейских лидеров понервничать и обращаться к нему как к гаранту неначала военной кампании в Европе.

"Гарантии безопасности"

Во-вторых, однозначно Путин поставил вопрос о недопустимости для России принятия Украины в НАТО. Причем, про Финляндию, например, до которой из Петербурга шапкой докинуть, речи не было. Он остается главным оптимистом и лоббистом вступления Украины в Североатлантический альянс.

В связи с этим забавно видеть как Кремль с упорством маньяка представляет себя жертвой коверного запада.

Как написала французская газета Le Monde, Россия открывает двери для примирения с Западом. Ну конечно, чтобы что-нибудь продать, сначала надо что-нибудь купить.

Чтобы открыть двери – их сначала стоило заколотить, а сверху показать ядерную кнопку и вывесить тело истерзанного Донбасса. Нормальный такой русский мир со своей внешней политикой.

Россия всё время тянет Украину в прошлое

Путин заявил в очередной раз, что россияне, конечно, никакой войны не хотят, но если их вынудят. В общем в шоке даже новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент страны-агрессора очень любит историю, и всё время возвращает нас в то 1997 год, то в начало XX века – там, где якобы Владимир Ленин со всей извращенной изощренностью изобретал Украину.

Стоило европейским политиками намекнуть на то, что Украина ещё, возможно, не станет членом НАТО, а если станет, то не завтра, как сразу понеслась пропагандистская лавина.

Якобы отказ Украины от НАТО залог успеха и мира – во имя общего спокойствия, конечно, а точнее, чтобы успокоить одного единственного человека – президента России.

И что тогда? Россияне вернут Крым, уйдут с Донбасса, перестанут стрелять в наших военных и гражданских, не будут брать их в заложники? Едва ли.

Важно! При публичном отказе НАТО от Украины, как считают в России, мы должны немедленно вернуться к внеблоковому статусу, что было принято в декларации 1990 года.

Мне нравится, как россияне всё время тянут нас в прошлое. Может, вернёмся для начала в границы Украины 2013 года? Вступать в НАТО или нет, а также какой иметь статус, мы будем решать сами. Со своими Javelin и ракетами "Нептун". Вы же оставайтесь головой в совке.

Россия "заварила" кризис в 2013 году

Владимир Путин почему-то совершенно ничего не сказал ни разу про то, что это именно Россия устроила геноцид в Крыму и на Донбассе, Россия спровоцировала и прямо явилась причиной всего этого кризиса.

Война уже идёт, с 2014 года напомню. Именно президент Путин в 2013 году поставил ультиматум Виктору Януковичу. Помните, был такой президент в Украине? Янукович отказался в последний момент подписывать соглашения о евроинтеграции, что спровоцировало Майдан.



Янукович принял ультиматум Путина в 2013 году / Фото EPA

Путин принял беглого президента в Ростове, оккупировал Крым, аннексировал Донбасс. Всё это сделала Россия. Там российские военные, флаги, оружие и рубли. Нет, не американские доллары и не европейские евро.

"Спасения" Украины от бандеровцов

Сейчас в русскоязычном пропагандистском пространстве активно разгоняется тема спасения Украины от ужасного киевского режима. Ещё недавно мы были киевской хунтой. На заре истерии по Новороссии был даже Комитет спасения Украины. Правда, работал он в Москве.

Так вот бывшие регионалы, которые сейчас живут в Белокаменной вместе с московскими патронами десятилетиями разгоняли тему про жутких националистов и выдумывали конфликт между украинским и русским языками.

Цель была понятна: создать ощущение, что если не дружить с Россией и не голосовать за пророссийских политиков, то сразу придут бандеровцы или, как говорит Путин, "биндеровцы".

Тогда они правда назывались националистами. Набирали довольно ничтожное количество голосов на выборах, потому украинское общество никогда не было радикальным. Решительным? Да. Свободным? Да. Слегка бесшабашным и ищущим легких доходов? Возможно, не без этого. Но никогда злым.

Российские пропагандисты как рыбка гуппи

Видите, как быстро меняется риторика. Никто уже и не помнит ни хунту, ни Новороссию. Тьфу, ни даже партию "Свобода". Да, мозг российского пропагандиста, как у рыбки гуппи. Вот наконец с Россией мы в состоянии войны. И что же? Где все эти националисты? Где Олег Тягнибок? Что-то не вижу его в президентском кресле.

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Ой, стойте, я же говорю по-русски, у меня целый канал на ютьюбе на русском языке. Но что-то каратели не набрасываются на меня. Главный из них главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный даже чай со мной распивал.

Почему? Потому-что нет никаких карателей и фашистов в Украине. Они все в России. Да, Владимир Владимирович, кто как обзывается, тот сам так и называется.

Итог переговоров с Байденом должен "настояться"

Президент США Джозеф Байден поговорил с Путиным и Владимиром Зеленским. Ещё раньше он прямо сказал, что ни при каких обстоятельства США не будут воевать с Россией. То есть американские военные не поедут в Украину.



США не устроит войну с Россией на украинской территории / Фото Getty Images

Третья мировая война и правда не очень интересное занятие. Вообще это зеркальная реакция на Путина. Путин говорит, что "мы не нападаем, нас окружают". Байден отвечает: "Мы не будем воевать, но вы же нападете". Пока палить из всех оружий никто не хочет и это значит есть время угомонить Москву.

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Я думаю, настоящий итог этих переговоров нам только предстоит оценить. Очевидно, что США не так интересуют подробности выполнения предполагаемой сделки, но суть её такова – Россия ни при каких обстоятельствах не должна устроить активную войну.

В неё будут втянуты все, потому что за эти 8 лет Украине удалось получить дипломатическую, военную и финансовую поддержку Запада. Наши партнёры будут бороться за свои интересы.

Украина не должна стать второй Беларусью

В Украине ни при каких обстоятельствах не установиться посаженная Россией власть. Вторая Беларусь никому не нужна. В первую очередь нам, украинцам. Нам уже на Донбассе Россия показала, что происходит на подконтрольных ей территориях.

Давайте ещё раз обсудим эти самые минские соглашения, на которые все так давят. Присвоение особого статуса этой территории преподносится нам как выход из ситуации для всех.

И для России, и для Украины, и для Запада. Якобы. В 2015 году, когда конфликт на Донбассе как будто заморозился, уже было ясно: никто ничего не забудет. Не будет там никакой спокойной, пусть и серой, зоны.

Какой бы ни был президент в Украине в ближайшие десятилетия, эта заноза не даст ему забыть о себе. Россия же не может просто так захватить территорию и ничего с ней не делать.

Минские соглашения, если бы Украина их выполнила полностью по видению Путина, позволили бы России очень активно вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику.

Особый статус – сплошные проблемы для Украины

Давайте назовем вещи своими именами – через оккупированный Донбасс получить контроль над всей страной. Это не может допустить ни Украина, ни США.

Что такое особый статус и выборы? Особый статус предполагает некую автономию, которая никак не укладывается в украинскую конституцию. Мы унитарное государство.

Представьте себе, в Украине появляется Чечня. Берёт деньги, соблюдает какое-то своё специальное или точнее российское право и так далее. Голосует на выборах с результатом 99%. Причем, тоже как и в Чечне, образно выражаясь, за Путина, ну или того, на кого он укажет.

Ну хоть один депутат в "Госдуре" имеет преставление о том, что платить за каждый патрон, выпущенный в сторону Украины, за каждый залп, за каждый цинковый гроб придется, причем по тройной цене.

Путин пренебрегает пропагандистами и депутатами

Смотрите, главные российские спикеры жаждут крови. Начальники телеканалов, так называемые журналисты, депутаты. Последние, кстати, уже 2 раз делают недвусмысленные заявления на тему оккупированных Донецка и Луганска.

Сначала попросили официально поставить туда оружие. Эта просьба была проигнорирована. Теперь предложили срочно, с особой важностью, признать независимость оккупационных администраций.

Осталось только трусы снять и выступить на OnlyFans. Может тогда их Путин заметит?

В любой нормальной стране такое невнимание, я бы даже сказал, пренебрежение президента к парламенту, а также полное игнорирование этим самым парламентом тех правовых документов, под которыми подписалась в прямом и переносном смысле Россия, означало бы, как минимум, политический скандал. Но не в России.

Тут все знают, что нет политиков, кроме царя. Остальные, то есть политический планктон, делятся на 2 категории:

те, кто бежит за паровозом и подыгрывает, иногда сверх меры;

те, кто бежит впереди паровоза и пытается предвосхитить желания диктатора.

Расслабляться не просто рано, а вообще не светит

Среди вторых вот Маргарита Симоньян. Она точно знает, как надо представлять интересы России за границей. Интересно, знают ли телезрители Russia Today, что, по мнению главреда, надо делать с Украиной, а также с любой страной, которая не нравится России?



Пропагандисты говорят не только о "рассправе" с Украиной / Фото с инстаграма Маргариты Симоньян

Как там итальянцам, немцам и французам заявления о том, что надо оккупировать соседнюю страну полностью, чтобы спасти соотечественников в ней?

В Германии очень много соотечественников. И в Италии, и в США, кстати, много. Только вот эти страны члены НАТО хрен вы их оккупируете. Украину тоже.

К слову Россия хочет повторить в Украине свой традиционный сценарий

В ближайшее время членом НАТО мы не станем. Не только из-за желания Запада не обострять отношения с Россией, а потому, что для этого нужны реформы, в том числе, антикоррупционный суд.

Все как-то забыли, что все эти важные для демократии вещи подморозились командой Зеленского. Сейчас все говорят только о вторжении, остальное ушло на второй план.

Но я хочу напомнить: расслабляться не просто рано, нам вообще не светит. И в военном, и в политическом смысле.

Помимо вопроса о преступных притязаниях нашего восточного соседа, есть и другие вопросы. Без реформ, прозрачных судов и нормальной экономики Украине не выжить в будущем.

Россия не развалится, а доллары не будут падать пачками из голубого вертолёта. Хотя звучит неплохо.