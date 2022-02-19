Гляйвица не будет. Любые действия, любые провокации будут видны, как под лупой. Понятно, что в случае попытки России решить свои имперские хотелки военным путем, будет ответка.

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Будет ли она равноценной по ущербу?

Сложно сказать. Запад, о чем я неоднократно говорил, напрямую в военном конфликте участвовать не будет. Введут санкции. Накроется путинской шевелюрой "Северный поток – 2". И мнение Германии вряд ли будут принимать во внимание. Остановит ли это Россию? Не уверен.

Россия, как бы это сказать, чтобы не забанили... находится под неадекватным руководством. Но народ от этого не страдает в большинстве своем. Скорее, наслаждается…

Как я вижу наихудшее развитие событий?

Если российские имперасты решатся на военные действия, то, скорее всего, это будет попытка выйти на границы Луганской и Донецкой области. Защита русскоязычного населения ценою жизни самого населения.

То, что оккупантская администрация начала эвакуацию гражданских, вовсе не говорит о том, что это делается из соображений заботы об их жизни и здоровье. Это создание панических настроений и картинка. И несомненно, отличный повод для провокаций, что мы уже видим в реальности.

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Я на месте Зеленского запросил бы миротворцев ООН на линию разделения. И пусть кремлевское кодло дальше рассказывает о чистоте намерений.

Но я на своем месте, Зеленский – на своем. Мы можем только наблюдать за развитием ситуации. Хорошо, чтобы сбылись мои предсказания о судьбе Путина из "Чужих снов". Но об, увы, этом можно только мечтать.…

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