Гляйвіцу не буде. Будь-які дії, будь-які провокації буде видно, як під лупою. Зрозуміло, що у разі спроби Росії вирішити свої імперські бажання військовим шляхом, буде відповідь.

Не проґавте У війни проти України має бути причина: у Кремля їх – три

Чи буде вона рівноцінною за збитками?

Складно сказати. Захід, про що я неодноразово говорив, безпосередньо у військовому конфлікті не братиме участі. Введуть санкції. Накриється путінською шевелюрою "Північний потік – 2". І думку Німеччини навряд чи братимуть до уваги. Чи зупинить це Росію? Не впевнений.

Росія, як би це сказати, щоб не забанили... перебуває під неадекватним керівництвом. Але народ від цього не страждає здебільшого. Швидше, насолоджується…

Як я бачу найгірший розвиток подій?

Якщо російські імперасти наважаться на військові дії, то, швидше за все, це буде спроба вийти на межі Луганської та Донецької області. Захист російськомовного населення ціною життя населення.

Те, що окупантська адміністрація розпочала евакуацію цивільних, зовсім не говорить про те, що це робиться з міркувань турботи про їхнє життя та здоров'я. Це створення панічних настроїв та картинка. І, безперечно, чудовий привід для провокацій, що ми вже бачимо в реальності.

Путін створює паніку в Україні / Фото Getty Images

Важливо Кого Путін боїться більше, ніж НАТО

Хвіст виляє собакою. Тривожна ситуація

Я на місці Зеленського запросив би миротворців ООН на лінію розмежування. І нехай кремлівське кодло далі розповідає про чистоту намірів.

Але я на своєму місці, Зеленський – на своєму. Ми можемо лише спостерігати за розвитком ситуації. Добре, щоб справдилися мої пророцтва про долю Путіна з "Чужих снів". Але про це, на жаль, це можна тільки мріяти.

Чому Росія не може відкрито воювати з Україною: дивіться відео