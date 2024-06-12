Планы Германии передать в Украину помощь в виде военного оборудования, систем ПВО и других средств поражения и обороны – одна из тем, которая звучала во время берлинской конференции. Как рассказал 24 Каналу немецкий политолог Сергей Сумленный, все больше наблюдается сдвиг мнений среди европейских политиков в вопросах поддержки Украины.

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Он отметил, что президент Франции Макрон хочет отправить в Украину инструкторов, а в случае чего – и войска, а главное достижение – полученное разрешение бить по территории России.

"Год назад такого еще не было, уже конференция проходила так, будто Россию победили или же она сама каким-то образом исчезла. Разговор шел исключительно о том, как помогать Украине восстанавливаться после войны. Это хорошо, эта взаимозависимость между восстановлением и оборонной способностью была принята немецким истеблишментом", – подчеркнул Сумленный.

Конфискация российских денег в пользу Украины

Насколько широкой будет обещанная Германией военная поддержка, до сих пор непонятно, потому что, как отметил Сергей Сумленный, у канцлера Олафа Шольца позиция по этому поводу двойственная. В Бундестаге тем временем звучат призывы конфисковать "замороженные" деньги Центробанка России и передать их Украине.

Интересно то, что в головы политиков уже заходит мысль о конфискации российских денег, которые были "заморожены" на европейских и американских счетах в 2022 году. С правовой точки зрения это легально. Ничего не мешает, кроме пока отсутствия политической воли, но она тоже, кажется, появляется,

– рассказал Сумленный.

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