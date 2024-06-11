Кроме того, глава государства также осмотрел систему Patriot, которую Германия после завершения обучения экипажа передаст Украине.

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Зеленский побывал на военной базе в Германии

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Олафа Шольца, Германии и весь немецкий народ за новый оборонный пакет на общую сумму более 700 миллионов евро. Он отметил и передачу немецкой стороной еще одной системы Patriot, и дополнительных систем IRIS-T.

Очень важный аспект, что вы сократили время по производству и тренировке на этих системах. Потому что сегодня это время измеряется жизнями наших людей. И то, что вы сократили дни, иногда недели, мы будем помнить десятилетиями,

– сказал президент.

Зеленский побывал на военной базе в Германии / Фото Офиса Президента

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в новый пакет вошли разведывательные и ударные дроны, стрелковое и снайперское оружие, ручные противотанковые гранатометы, а также 100 дополнительных ракет к системам Patriot, которые Германия передаст вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Владимир Зеленский также ознакомился с процессом обучения и пообщался с украинскими защитниками. Президент отметил их государственными наградами.

Зеленский осмотрел ЗРК Patriot, которую должны передать Украине / Видео с фейсбука Владимира Зеленского

Глава государства подчеркнул, что часть из этих воинов – с временно оккупированных территорий. И они очень мотивированы, потому что хотят как можно скорее вернуть свой дом. Кроме того, Зеленский отметил, что власть прилагает максимум усилий, чтобы украинское небо было чистым от российских захватнических действий.

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