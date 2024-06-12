Плани Німеччини передати в Україну допомогу у вигляді військового обладнання, систем ППО та інших засобів ураження й оборони – одна з тем, яка лунала під час берлінської конференції. Як розповів 24 Каналу німецький політолог Сергій Сумленний, дедалі більше спостерігається зсув думок серед європейських політиків в питаннях підтримки України.

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Він наголосив, що президент Франції Макрон хоче відправити в Україні інструкторів, а в разі чого – і війська, а головне досягнення – отриманий дозвіл бити по території Росії.

"Рік тому такого ще не було, вже конференція відбувалась так, нібито Росію перемогли або ж вона сама якимось чином зникла. Розмова тривала виключно про те, як допомагати Україні відбудовуватись після війни. Це добре, ця взаємозалежність між відбудовою й оборонною спроможністю була прийнята німецьким істеблішментом", – наголосив Сумленний.

Конфіскація російських грошей на користь України

Наскільки широкою буде обіцяна Німеччиною військова підтримка, досі не зрозуміло, бо, як зазначив Сергій Сумленний, у канцлера Олафа Шольца позиція щодо цього подвійна. У Бундестазі тим часом лунають заклики конфіскувати "заморожені" гроші Центробанку Росії та передати їх Україні.

Цікаво те, що в голови політиків вже заходить думка про конфіскацію російських грошей, які були "заморожені" на європейських і американських рахунках у 2022 році. З правового погляду це легально. Нічого не заважає, крім поки що відсутності політичної волі, але вона теж, здається, з’являється,

– розповів Сумленний.

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