Еще минус один российский самолет: Олещук рассказал об сбитии Су-34

24 декабря поздним вечером наши военные сбили российский Су-34. Об этом рассказал Николай Олещук.

Наши военные продолжают наносить врагу колоссальные потери. К Рождеству удалось сбить российский Су-34. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Читайте также "Вариантов много": какие системы ПВО были способны сбить российские Су-34

Что известно о сбитом самолете

Николай Олещук начал с того, что на 22:30 наши военные отбивают очередную атаку "Шахедов". Призвал людей не покидать укрытий.

В то же время, он отметил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. В настоящее время изучаются материалы объективного контроля. Они позволят определить, действительно ли удалось попасть в воздушное судно окупантов.



Воздушные силы сбили Су-34 врага / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!"

– отметил Олещук.

22 декабря сбили три Су-34

Об этом рассказал Николай Олещук. Он отметил, что продолжает серию сообщений под рубрикой "Вечного полета, братья". По его словам, от российских окупантов на куске сбитого "Шахеда", которым атаковали враги, было послание от окупантов.

И уже около полудня в тот же день они получили ответ. Наши военные на Южном направлении уничтожили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что теперь российские пилоты задумаются, стоит ли им рисковать. Ведь понятно, что их командование отправляет на верную смерть, если мы можем одним махом превратить в металлолом по несколько самолетов.

Чрезвычайно важно сегодня такими потерями, сбиванием самолетов влиять и на российских летчиков. Они там сейчас задумались, стоит ли рисковать. Командование отправило их на смерть,

– сказал спикер.