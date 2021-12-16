Еще неделя "каникул": нардепы соберутся в Раде в конце января

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы отдыхать от работы больше месяца. Следовательно, украинский парламент не будет работать 18 декабря по 25 января.

Во время пленарного заседания 243 нардепа одобрили "Постановление о внесении изменений в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва № 6429".

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Согласно документу, неделя с 17 по 21 января 2022 года будет неделей работы в комитетах. Однако, по всей вероятности, он превратится в дополнительные 7 дней "каникул" для народных депутатов.

Последняя пленарная неделя шестой сессии будет с 25 по 28 января 2022 года,

– добавили в ВРУ.

Календарный план шестой сессии ВРУ / Данные Верховной Рады Украины

Планы Рады на будущее

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что уже в следующем году народные избранники смогут голосовать с помощью фейсайди (он же сканер лица) или отпечатка пальца.

Для этого, конечно, необходимо переоборудовать Верховную Раду, и сделать это можно только во время длительных каникул и, скорее всего, летом. Проходить все будет в два этапа: