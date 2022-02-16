Еще никто не стрелял, а ОПЗЖ уже разметало по всей Европе

На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.

Пропагандистская нестыковка

Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия – наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении. Как же так? Получается, те, кто больше всего призывает дружить с Россией, больше всего ее же и боятся?

Важно Путина поставили на грань столкновения с США и всеми странами НАТО

С 2014 года эти люди нас убеждали, что в Украине – фашизм, у власти – страшные радикалы и русофобы. Но от "радикалов" при этом почему-то никто не убегал. Все эти чуваки из ОПЗЖ сидели тут, спокойно ходили в Раду, выступали на эфирах. А как только пошли слухи, что здесь могут появиться их любимые россияне, – так сразу почему-то побежали прочь. Странно, да? Фашистов не боялись, а от антифашистов бросились бежать сломя голову.

Решили скрыться в "логове врага"

При этом один только Волошин честно поехал в Беларусь. Остальные – в загнивающую Европу, Израиль, страны НАТО. Какой-то сюрреализм. Люди годами орут, что в НАТО нам не надо, что в Украине – внешнее управление, но при первом же шухере (точнее, при первых слухах о возможном шухере) устремились именно туда. Под крыло "внешних управителей" из "агрессивного блока".

Но самый кайф, что совсем скоро все они прилетят назад. И будут делать вид, что ничего не было. Будут снова строить из себя защитников народа. Будут рассказывать своим избирателям, что защищают их интересы, переживают за страну и так далее.

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Но по факту мы видим, что эти люди плюют и на страну, и на людей, и валят в страны НАТО первыми, даже когда никакой опасности еще по факту нет.

Не представляю, кто может верить этим ничтожествам после всего, что произошло. Кто может за них голосовать?



Список депутатов, которые покинули Украину перед угрозой российского вторжения / Фото с фейсбука Дениса Казанского

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!