Еще один дедлайн: россияне назначили референдум об аннексии Донецкой области на 11 сентября

Россияне любят ставить перед собой задачи, которые потом не могут выполнить. В этот раз они собрались захватить всю Донецкую область и провести свой "референдум".

Российские оккупанты бросают большие усилия на то, чтобы выйти к административным границам Донецкой области. Они не имеют особых успехов в продвижении, но уже планируют аннексию области.

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Оккупация Донбасса: какой дедлайн себе установили российские оккупанты

Как сообщил советник Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты собрались проводить так называемый "референдум" об аннексии Донецкой области 11 сентября 2022 года. Они надеются, что к тому времени смогут выйти на административные границы области и оккупировать весь Донбасс.

Местные оккупационные администрации уже получили соответствующие указания. Они должны подготовить места проведения референдума и комиссии по проведению референдума.

Также во время проведения так называемого "референдума" оккупанты собрались праздновать "освобождение Донбасса от нацистских захватчиков". Оккупанты как-то забыли заложить в свои планы данные о том, что продвигаться к границе области им не удается даже несмотря на стирание в пепел целых городов, а ВСУ продолжают получать от партнеров необходимое оружие и устраивают россиянам такой ад, от которого они не оправятся уже никогда.

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