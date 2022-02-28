Еще один друг Путина отказался поддерживать войну против Украины

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет сохранять позицию "нейтралитета" по поводу российского вторжения в Украину.

Нейтралитет Бразилии

По его словам, он провел телефонный разговор с Путиным, который длился более 2 часов. И они не могли обойти тему Украины.

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На пресс-конференции Болсонару объяснил, что Бразилия сохранит свою позицию нейтралитета и выступает за мир.

Мы не собираемся становиться на чью-либо сторону, мы продолжаем сохранять нейтралитет и максимально помогаем в поиске решения. Мы хотим мира, но мы не можем повлиять на ситуацию,

– сказал президент Бразилии.

Он добавил президент, признав, что Бразилия сильно зависит от российских удобрений.

Предыдущие заявления Болсонара

Болсонар избегал критики России за ее вторжение в Украину. В прошлый четверг он уволил вице-президента Гамильтона Мурана, который заявил, что "Бразилия не соглашается с вторжением на украинскую территорию.

Болсонару отметил, что Бразилия активно работала над тем, чтобы резолюция, обсуждавшаяся в Совете Безопасности ООН, на которую наложила вето Россия, не содержала слова "осуждать".

Бразилия проголосовала за эту резолюцию. Однако она не подписала декларацию стран Организации американских государств (ОАГ), в которой ее члены "решительно осуждают незаконное, неоправданное и неспровоцированное вторжение Российской Федерации в Украину".

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