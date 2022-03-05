Еще один фейк: комбинат имени Ильича в Мариуполе никто не захватывал, он – под контролем Украины
Источник:телеграм "Україна 24"
Оккупанты продолжают атаковать Украину на всех фронтах, в том числе – на информационном. Недавно начал распространяться очередной фейк, что комбинат имени Ильича в Мариуполе якобы захватили орки.
Однако эта информация не соответствует действительности. Оккупанты не захватывали объект, и он до сих пор остается под контролем Украины.
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Комбинат Ильича в Мариуполе – под контролем Украины
Информацию о захвате оккупантами комбината начали массово распространять российские СМИ. Однако цеха предприятия продолжают являться надежным укрытием для местных жителей и защищают их от массовых бомбардировок и обстрелов российскими войсками Мариуполя. Комбинат – под контролем Украины!
Напоминаем, что необходимо соблюдать простые правила информационной гигиены, особенно в военное время. Враг постоянно пытается деморализовать нас и придумать для себя несуществующие военные достижения.
Правила безопасности в интернете в военное время / Инфографика 24 канала
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