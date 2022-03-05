Проте ця інформація не відповідає дійсності. Окупанти не захоплювали об'єкт, і він досі залишається під контролем України.

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Комбінат Ілліча у Маріуполі – під контролем України

Інформацію про захоплення окупантами комбінату почали масово поширювати російські ЗМІ. Однак цехи підприємства продовжують бути надійним укриттям для місцевих мешканців і захищають їх від масових бомбардувань і обстрілів російських військ Маріуполя. Комбінат – під контролем України!

Нагадуємо, що необхідно дотримуватись простих правил інформаційної гігієни, особливо у воєнний час. Ворог постійно намагається деморалізувати нас і вигадати для себе неіснуючі військові здобутки.

Правила безпеки в інтернеті у воєнний час / Інфографіка 24 каналу

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