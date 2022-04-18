Еще один шаг на пути в ЕС, – Зеленский передал готовый опросник главе представительства ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для членства Украины в ЕС.

Напомним, что эту анкету-опросник 8 апреля передала Зеленскому президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев.

К теме Украина заполнила опросник по вступлению в ЕС, – Офис Президента

Тогда Урсула фон дер Ляйен сказала, что желательно, чтобы Украина заполнила этот опросник за несколько недель, хотя обычно этот процесс длится годами. Зеленский ответил, что "мы за неделю на все ответим".

Фактически, так и произошло. 17 апреля анкета была уже полностью заполнена. Ответы на опросник для членства Украины в ЕС поместились в 2 тома.

Украинцы хотят чувствовать себя полноценной частью Европы

Глава государства отметил, что передача заполненного опросника – это формальный шаг Украины на пути к Европейскому Союзу, поскольку ментально и географически украинцы и так находятся в Европе.

Он добавил, что вступление нашего государства в ЕС происходит в очень трагическое время, когда много украинцев, которые исповедуют европейские ценности, теряют жизни.

Однако народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза,

– сказал президент.

Он поблагодарил свою команду, которая быстро ответила на все вопросы в опроснике, а также членам Евросоюза, которые позволят Украине пройти процедуру вступления в ЕС по ускоренной процедуре.

Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивной для истории нашего народа, несмотря на цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии,

– сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил и главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу, который сейчас находится в Киеве. Передав ему 2 тома заполненного опросника, Зеленский пошутил, что это" тяжелая ответственность", на что Маасикас с улыбкой кивнул головой.