О своем решении уволиться Дмитриев написал на фейсбук-странице. Накануне соответствующая информация о его отставке появилась в СМИ.

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Начальник полиции Черновицкой области уходит в отставку

Начальник полиции поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти 3 года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины,

– написал Дмитриев.

Он отметил, что не будет останавливаться на достижениях, "ведь стремится прилагать усилия для благосостояния государства". Однако не уточнил, в какой сфере деятельности именно планирует это делать.

Как сообщает Суспильне, обязанности Дмитриева выполняет его заместитель Сергей Ратушенко.

Впрочем, пока на сайте полиции Черновицкой области нет изменений в разделе "Руководство". Анатолий Дмитриев и в дальнейшем указан как руководитель областного управления полиции.



Анатолий Дмитриев указан как руководитель Нацполиции Черновицкой области / Скриншот

Что известно о Дмитриеве? Он родился 31 июля 1968 года в поселке Коломак Харьковской области. Возглавлял главное управление Национальной полиции в Харьковской области, генерал полиции ІІІ ранга. Ранее – начальник ГУМВД Украины в Харьковской области.

Полицию Черновицкой области возглавлял с мая 2018 года. Генерал-майор милиции. Источник: "Чернівецький промінь"

Отставки начальников областных управлений полиции: что известно

Один за другим начальники областных управлений Нацполиции начали увольняться после отставки министра МВД Арсена Авакова.

Одним из первых было увольнение руководителя полиции Киевщины Андрея Крищенко 10 августа. Он проработал в полиции Киева более 5 лет. Причины своего решения он не объяснил.

Начальник полиции Одесской области Олег Бех подал в отставку 19 августа. Он возглавлял полицию Одесской области с 24 апреля 2019 года.

Глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель 20 августа сообщил о своей отставке. Чиновник написал, что ему пора двигаться дальше.

Полный текст публикации Анатолия Дмитриева

Уважаемые буковинцы! Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины.

Все весомые достижения правоохранителей Буковины были ДЛЯ людей и БЛАГОДАРЯ людям. Потому что каждое благое дело имеет в себе поддержку и понимание общества! Я благодарю Вас за доверие и желание менять край к лучшему!

Искренне благодарен за плодотворное сотрудничество коллегам-правоохранителям, органам прокуратуры, СБУ, судам, краевой власти и журналистам – благодаря Вам мы совершенствовались, всесторонне развивались и получали возможности для развития и качественного предоставления полицейских услуг!

Отдельно хочу поблагодарить каждого работника полиции Буковины – я горжусь таким коллективом! И желаю Вам достойно служить, обеспечивать безопасность, мир и законность!

Со своей стороны – я не буду останавливаться на достижениях, ведь хочу и в дальнейшем неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и покоя граждан!

Служу украинскому народу!