О своем решении уволиться Дмитриев написал на фейсбук-странице. Накануне соответствующая информация о его отставке появилась в СМИ.
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Начальник полиции Черновицкой области уходит в отставку
Начальник полиции поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти 3 года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.
Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины,
– написал Дмитриев.
Он отметил, что не будет останавливаться на достижениях, "ведь стремится прилагать усилия для благосостояния государства". Однако не уточнил, в какой сфере деятельности именно планирует это делать.
Как сообщает Суспильне, обязанности Дмитриева выполняет его заместитель Сергей Ратушенко.
Впрочем, пока на сайте полиции Черновицкой области нет изменений в разделе "Руководство". Анатолий Дмитриев и в дальнейшем указан как руководитель областного управления полиции.
Анатолий Дмитриев указан как руководитель Нацполиции Черновицкой области / Скриншот
Что известно о Дмитриеве?
Он родился 31 июля 1968 года в поселке Коломак Харьковской области. Возглавлял главное управление Национальной полиции в Харьковской области, генерал полиции ІІІ ранга. Ранее – начальник ГУМВД Украины в Харьковской области.
Полицию Черновицкой области возглавлял с мая 2018 года. Генерал-майор милиции.
Источник: "Чернівецький промінь"
Отставки начальников областных управлений полиции: что известно
- Один за другим начальники областных управлений Нацполиции начали увольняться после отставки министра МВД Арсена Авакова.
- Одним из первых было увольнение руководителя полиции Киевщины Андрея Крищенко 10 августа. Он проработал в полиции Киева более 5 лет. Причины своего решения он не объяснил.
- Начальник полиции Одесской области Олег Бех подал в отставку 19 августа. Он возглавлял полицию Одесской области с 24 апреля 2019 года.
- Глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель 20 августа сообщил о своей отставке. Чиновник написал, что ему пора двигаться дальше.
Полный текст публикации Анатолия Дмитриева
Уважаемые буковинцы! Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области – за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины.
Все весомые достижения правоохранителей Буковины были ДЛЯ людей и БЛАГОДАРЯ людям. Потому что каждое благое дело имеет в себе поддержку и понимание общества! Я благодарю Вас за доверие и желание менять край к лучшему!
Искренне благодарен за плодотворное сотрудничество коллегам-правоохранителям, органам прокуратуры, СБУ, судам, краевой власти и журналистам – благодаря Вам мы совершенствовались, всесторонне развивались и получали возможности для развития и качественного предоставления полицейских услуг!
Отдельно хочу поблагодарить каждого работника полиции Буковины – я горжусь таким коллективом! И желаю Вам достойно служить, обеспечивать безопасность, мир и законность!
Со своей стороны – я не буду останавливаться на достижениях, ведь хочу и в дальнейшем неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и покоя граждан!
Служу украинскому народу!