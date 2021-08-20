Про своє рішення звільнитися Дмитрієв написав на фейсбук-сторінці. Напередодні відповідна інформація про його відставку з'явилася у ЗМІ.

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Начальник поліції Чернівецької області йде у відставку

Начальник поліції подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці 3 роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області – за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки та довіри населення – без "смотрящих", без злодіїв в законі та з найнижчою криміногенною обстановкою серед областей України,

– написав Дмитрієв.

Він відзначив, що не зупинятиметься на досягненнях, "адже прагне докладати зусиль для добробуту держави". Проте не уточнив, у якій сфері діяльності саме планує це робити.

Як повідомляє Суспільне, обов'язки Дмитрієва виконує його заступник Сергій Ратушенко.

Втім, наразі на сайті поліції Чернівецької області наразі не має змін у розділі "Керівництво". Анатолій Дмитрієв і надалі зазначений як керівник обласного управління поліції.



Анатолій Дмитрієв зазначений як керівник Нацполіції Чернівецької області / Скриншот

Що відомо про Дмитрієва? Він народився 31 липня 1968 у селищі Коломак на Харківщині. Очолював головне управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції ІІІ рангу. Раніше – начальник ГУМВС України в Харківській області.

Поліцію Чернівецької області очолював з травня 2018 року. Генерал-майор міліції.



Джерело: Він народився 31 липня 1968 у селищі Коломак на Харківщині. Очолював головне управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції ІІІ рангу. Раніше – начальник ГУМВС України в Харківській області.Поліцію Чернівецької області очолював з травня 2018 року. Генерал-майор міліції.Джерело: "Чернівецький промінь"

Відставки начальників обласних управлінь поліції: що відомо

Один за одним начальники обласних управлінь Нацполіції почали звільнятися після відставки міністра МВС Арсена Авакова.

Одним з перших було звільнення керівника поліції Київщини Андрія Крищенка 10 серпня. Він пропрацював у поліції Києва понад 5 років. Причини свого рішення він не пояснив.

Начальник поліції Одещини Олег Бех подав у відставку 19 серпня. Він очолював поліцію Одещини з 24 квітня 2019 року.

Очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель 20 серпня повідомив про свою відставку. Чиновник написав, що йому час рухатися далі.

Повний текст публікації Анатолія Дмитрієва

Шановні буковинці! Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області — за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки та довіри населення — без "смотрящих", без злодіїв в законі та з найнижчою криміногенною обстановкою серед областей України.

Всі ті вагомі досягнення правоохоронців Буковини були ДЛЯ людей і ЗАВДЯКИ людям. Бо кожна блага справа має в собі підтримку та розуміння громади! Я дякую Вам за довіру та бажання змінювати край на краще!

Щиро вдячний за плідну співпрацю колегам-правоохоронцям, органам прокуратури, СБУ, судам, крайовій владі та журналістам — завдяки Вам ми вдосконалювались, всебічно розвивались та здобували можливості для розбудови і якісного надання поліцейських послуг!

Окремо хочу подякувати кожному працівнику поліції Буковини — я пишаюсь таким колективом! Та бажаю Вам гідно служити, забезпечувати безпеку, мир та законність!

Зі свого боку — я не зупинятимусь на досягненнях, адже прагну й надалі невтомно докладати зусиль для добробуту держави, правопорядку в суспільстві та спокою громадян!

Служу Українському Народові!