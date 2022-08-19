Еще один важный шаг для победы, – Зеленский поблагодарил США за 775 миллионов долларов помощи
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи в размере 775 миллионов долларов. Глава государства подчеркнул, что это еще один важный шаг для нашей победы в войне.
На оказание очередной оборонной помощи президент отреагировал вечером 19 августа. Также глава государства выразил благодарность лично президенту США Джо Байдену за подписанный документ.
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Еще один шаг для победы
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет свободна от оккупантов. И важным вкладом в борьбу с агрессором является решение США о выделении еще одного пакета оборонной помощи.
Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи в 775 миллионов долларов. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной,
– подчеркнул Зеленский.
Новая оборонная помощь от США
19 августа президент США Джо Байден подписал указ о выделении очередного оборонного пакета помощи Украине. В рамках этого пакета наше государство получит:
- боеприпасы к системам HIMARS;
- 36 тысяч артиллерийских снарядов;
- дополнительные гаубицы;
- противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы к ним;
- 15 беспилотников Sky Eagle;
- ракеты HARM для борьбы с радарами;
- минно-устойчивые транспортные средства;
- 1 тысячу Javelin.
Кроме того, по данным журналистов, в Пентагоне готовятся к предоставлению Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Эти ЗРК на вооружении США охраняют Белый дом. Однако предоставление их Украине будет длиться 2-3 месяца. Причиной этого является то, что большинство американской военной помощи поступает из резервов страны, однако в отношении NASAMS ситуация другая – США закупят их и отправят Украине.
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