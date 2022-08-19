Еще один важный шаг для победы, – Зеленский поблагодарил США за 775 миллионов долларов помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи в размере 775 миллионов долларов. Глава государства подчеркнул, что это еще один важный шаг для нашей победы в войне.

На оказание очередной оборонной помощи президент отреагировал вечером 19 августа. Также глава государства выразил благодарность лично президенту США Джо Байдену за подписанный документ.

Обратите внимание Это лето может войти в историю как одно из самых трагических – Зеленский о ядерном шантаже на ЗАЭС

Еще один шаг для победы

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет свободна от оккупантов. И важным вкладом в борьбу с агрессором является решение США о выделении еще одного пакета оборонной помощи.

Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи в 775 миллионов долларов. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной,

– подчеркнул Зеленский.

Новая оборонная помощь от США

19 августа президент США Джо Байден подписал указ о выделении очередного оборонного пакета помощи Украине. В рамках этого пакета наше государство получит:

боеприпасы к системам HIMARS;

36 тысяч артиллерийских снарядов;

дополнительные гаубицы;

противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы к ним;

15 беспилотников Sky Eagle;

ракеты HARM для борьбы с радарами;

минно-устойчивые транспортные средства;

1 тысячу Javelin.

Кроме того, по данным журналистов, в Пентагоне готовятся к предоставлению Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Эти ЗРК на вооружении США охраняют Белый дом. Однако предоставление их Украине будет длиться 2-3 месяца. Причиной этого является то, что большинство американской военной помощи поступает из резервов страны, однако в отношении NASAMS ситуация другая – США закупят их и отправят Украине.

Стоит посмотреть – в Крыму снова "хлопок": смотрите видео