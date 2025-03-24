Катастрофа произошла в понедельник, 24 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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У Су-25 отказали двигатели

Предварительной причиной катастрофы российского Су-25 стала техническая неисправность – отмыли оба двигателя.

В российском минобороны заявили, что самолет выполнял "плановый учебно-тренировочный полет" в Приморье.

Говорят, на борту боекомплекта не было.

"Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", – утверждает страна-агрессор.

А вот летчику якобы удалось катапультироваться, и он "живой, целый".

Что известно о Су-25

Су-25 – это советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.

Он предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, если цель визуально видима. Также может уничтожать объекты с заданными координатами при летной погоде. Поражать может как наземные, так и надводные цели, а также – воздушные маловысотные медленные цели.

Напомним, что это не единственная потеря российской авиации на днях. ВСУ заявили о ликвидации 4 вертолетов в тылу агрессора – мощный удар HIMARS пришелся на Ка-52 и Ми-8.