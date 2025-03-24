Катастрофа сталася у понеділок, 24 березня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Су-25 відмовили двигуни

Попередньою причиною катастрофи російського Су-25 стала технічна несправність – відмили обидва двигуни.

У російському міноборони заявили, що літак виконував "плановий навчально-тренувальний політ" у Примор'ї.

Кажуть, на борту боєкомплекту не було.

"Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", – стверджує країна-агресорка.

А от льотчику нібито вдалося катапультувався, і він "живий, цілий".

Що відомо про Су-25

Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий штурмовик.

Він призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, якщо ціль візуально видима. Також може знищувати об'єкти із заданими координатами за льотної погоди. Уражати може як наземні, так і надводні цілі, а також – повітряні маловисотні повільні цілі.

Нагадаємо, що це не єдина втрата російської авіації цими днями. ЗСУ заявили про ліквідацію 4 гелікоптерів в тилу агресора – потужний удар HIMARS припав на Ка-52 і Мі-8.