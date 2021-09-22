На территории частного дома в Токмаке 71-летний мужчина получил сильные ожоги - 65% поверхности тела. Дом полуразрушенные, других пострадавших нет.

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От взрыва в Запорожье пострадал 71-летний мужчина

В Токмаке в Запорожской области 21 сентября примерно в 18 часов взорвался газ на территории частного дома. Взрыв разрушил половину хозяйственной постройки, сильные ожоги получил пожилой мужчина.

В полиции говорят, что пострадавшему – 71 год. Он, мол, был пьян и в таком состоянии неосторожно обращался с газовым баллоном. В результате – газ взорвался, а мужчина получил ожоги на 65% поверхности тела.

Сейчас он в реанимации , других пострадавших нет.



В Токмаке взорвался газ в хозяйственной постройке / Фото "Depo.Запоріжжя"



Владелец дома получил ожоги на 65% тела / Фото НПУ

Пока спасатели тушили пожар , полиция думала об открытии уголовного производства по статье 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В Запорожской области 21 сентября уже взрывался газ в доме