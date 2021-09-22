На території приватного будинку у Токмаці 71-річний чоловік зазнав сильних опіків – 65% поверхні тіла. Будинок напівзруйновано, інших постраждалих немає.
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Від вибуху на Запоріжжі постраждав 71-річний чоловік
У Токмаці в Запорізькій області 21 вересня приблизно о 18 годині вибухнув газ на території приватного будинку. Вибух зруйнував половину господарської будівлі, сильних опіків зазнав літній чоловік.
У поліції кажуть, що постраждалому – 71 рік. Він, мовляв, був напідпитку та в такому стані необережно поводився з газовим балоном. У результаті – газ вибухнув, а чоловік зазнав опіків на 65% поверхні тіла.
Зараз він у реанімації, інших постраждалих немає.
У Токмаці вибухнув газ у господарській споруді / Фото "Depo.Запоріжжя"
Власник будинку зазнав опіків на 65% тіла / Фото НПУ
Поки рятувальники гасили пожежу, поліція міркувала про початок кримінального провадження за статтею 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).
У Запорізькій області 21 вересня вже вибухав газ у будинку
- Перший випадок стався близько 11 години у Приморську. Там зруйновано один будинок і пошкоджено чотири. Від вибуху травмувалися власник і перехожий.
- На відміну від випадку у Токмаку, в Приморську поліція відкрила справу про умисне знищення або пошкодження майна – за допомогою вибуху чоловік начебто намагався скоїти самогубство.