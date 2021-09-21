Місцеві мешканці повідомляють, що "обстріл" насправді є вибухом складу боєприпасів. Одними із доказів цього є знаки застереження.

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Бойовики поширюють фейки

Перші вибухи в Ясинуватій пролунали близько 7 ранку. Проросійські найманці одразу ж поширили новину про те, як "українські карателі обстріляли школу-інтернат", учні якого були змушені спуститися у підвали.

Та уважні користувачі соцмереж помітили на фото з місця інциденту цікавий знак, який наштовхує на думку, що на цій ділянці бойовики зберігають зброю.


Знаки застереження біля місця вибухів / Колаж 24 каналу

Також у місцевих групах пишуть про вибухи боєприпасів, а не обстріли, адже російські найманці повідомляли про те, що у місто "прилетіла одна українська міна". Однак вибухів було значно більше. Попри те, бойовики і далі продовжують поширювати неправдиву інформацію.

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