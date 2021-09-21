Местные жители сообщают, что "обстрел" на самом деле является взрывом склада боеприпасов. Одними из доказательств этого являются знаки предостережения.
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Боевики распространяют фейки
Первые взрывы в Ясиноватой прогремели около 7 утра. Пророссийские наемники сразу же распространили новость о том, как "украинские каратели обстреляли школу-интернат", ученики которой были вынуждены спуститься в подвалы.
Но внимательные пользователи соцсетей заметили на фото с места инцидента интересный знак, который наталкивает на мысль, что на этом участке боевики хранят оружие.
Знаки предостережения возле места взрывов / Коллаж 24 канала
Также в местных группах пишут о взрывах боеприпасов, а не обстрелах, так как российские наемники сообщали о том, что в город "прилетела одна украинская мина". Однако взрывов было значительно больше. Несмотря на это, боевики и дальше продолжают распространять ложную информацию.
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