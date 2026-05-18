Еще одна атака на гражданское судоходство: утром Россия атаковала корабль под флагом Панамы
- 18 мая российские беспилотники атаковали гражданское судно под флагом Панамы, что привело к пожару на борту.
- Это уже третий случай повреждения гражданского судоходства в Одесской области в тот день, но все экипажи самостоятельно ликвидировали возгорание без пострадавших.
Во время атак российских дронов в Одесской области 18 мая были повреждены три гражданских судна под флагами Гвинеи-Бисау, Маршалловых островов и Панамы. На борту возникли пожары, экипажам пришлось ликвидировать их собственноручно.
Об этом информирует Одесская ОГА.
Что известно об атаке России на гражданское судоходство?
Утром 18 мая российские беспилотники попали в гражданское судно под флагом Панамы во время следования Украинским коридором на вход в порт Черноморска.
В результате атаки корабль получил повреждения, на борту возник пожар.
Впрочем, по данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, экипаж самостоятельно ликвидировал возгорание. Пострадавших, к счастью, нет, а судно продолжило движение по определенному маршруту.
Кипер отметил, что это уже третий случай повреждения Россией гражданского судоходства за обстрел Одесской области 18 мая.
Напомним, несколько ранее местные власти сообщали, что во время атаки в ночь на 18 мая вражеские беспилотники попали в два гражданских судна под флагом Гвинеи-Бисау и Маршалловых островов. Корабли находились в районе ожидания и двигались по Украинскому коридору к портам Большой Одессы.
Из-за атаки на обоих судах возникли небольшие пожары, которые локализовали силами судовой команды. Пострадавших также, к счастью, нет, тогда как суда находятся на ходу и продолжают движение в порты.
О каких случаях атак России на гражданское судоходство известно?
Российские войска продолжают наносить циничные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время в Одесской области под обстрелами оказывается и международное гражданское судоходство, проходящее по Украинскому коридору.
Утром 5 мая российские войска атаковали один из портов Одессы – повреждений получило гражданское судно, которое находилось под флагом Островов Кука. Экипаж не пострадал, однако действия России вызывают беспокойство у международного сообщества.
9 января в пределах Украинского морского коридора страна-агрессорка поразила два иностранных судна. Говорится о гражданском судне под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в порт Черноморск на загрузку зерном и гражданское судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки есть пострадавшие и одна жертва – член экипажа гражданин Сирии.