Еще одна международная компания прекратила поставки и работу над проектами в России

Множество международных компаний на фоне войны России против Украины прекращают сотрудничество со страной-агрессором. Теперь к ним присоединился и немецкий концерн Siemens.

Компания не будет начинать никаких новых проектов на территории страны-агрессора. Кроме того, никаких поставок продукции и комплектующих в России не будет.

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В Siemens поясняют, что причиной такого решения является соблюдение немецкого законодательства. Фактически, это результат введенных против России экономических санкций странами Европейского Союза.

Вместе с тем компания продолжит свою деятельность в стране-агрессоре по едному направлению – техническое обслуживание. Однако руководство не исключает, что и такая коммерческая деятельность там вскоре будет остановлена.

К слову, за собственные потери от такого решения у Siemens не переживают – лишь 1% их мировых продаж приходится на рынок России.

Что известно о компании Siemens

Второй в мире и крупнейший в Европе международный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетики, машиностроения, медицины, связи и светотехники. Штаб-квартиры расположены в Берлине и Мюнхене.

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