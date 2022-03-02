Компанія не буде розпочинати жодних нових проєктів на території країни-агресорки. Крім того, жодних поставок продукції і комплектуючих у Росію не здійснюватиметься.

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У Siemens пояснюють, що причиною такого рішення є дотримання німецького законодавства. Фактично, це результат впроваджених проти Росії економічних санкцій країнами Європейського Союзу.

Разом з тим компанія продовжить свою діяльність у країні-агресорці за єдиним напрямком – технічне обслуговування. Однак керівництво не виключає, що й така комерційна діяльність там невдовзі буде зупинена.

До слова, за власні втрати від такого рішення у Siemens не переймаються – лише 1% їхніх світових продажів припадає на ринок Росії.

Що відомо про компанію Siemens

Другий у світі і найбільший в Європі міжнародний концерн, що працює у галузях електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку і світлотехніки. Штаб-квартири розташовані у Берліні та Мюнхені.

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