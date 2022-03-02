Еще одна страна просится у НАТО

Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил европейские страны принять Косово в Европейский Союз и НАТО, поскольку считает, что это будет способствовать миру, стабильности и безопасности.

Он также отметил, что жители Косово обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин попытается спровоцировать войну на Балканах и других уголках Европы.

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Мы хотим присоединиться к ЕС и НАТО. Если нас примут, это будет лучше для народа Косово, для республики и для всего региона и европейского континента в целом,

– сказал Курти.

Он добавил, что страны ЕС и НАТО должны быть более привержены устранению российского влияния на Балканах.

О вторжении в Украину

Относительно российского вмешательства в Украину Курти сказал в интервью британскому Sky News, что Косово переживало войну в прошлом и что народ Косово проявляет солидарность с украинским народом, а также раскритиковал Сербию, которая, по его словам, остается единственной страной в Европе, кроме Беларуси, не вводившей санкции против России.

Балканы не застрахованы от последствий ситуации в Украине, потому что на Балканах есть государство, не вводившее санкции против России, которое не присоединилось к ЕС в осуждении российской оккупации, а это Сербия, наш сосед,

– отметил премьер-министр Косово.

Критика Сербии

По его словам, большая часть вооружения Сербии поступает из российских пожертвований, а большинство крупных российских компаний имеют филиалы в Сербии.

Именно поэтому жители Косово обеспокоены тем, что деспотичный президент Владимир Путин попытается спровоцировать войну на Западных Балканах, чтобы превратить их в поле битвы с западными демократиями.

– сказал Курти.

Он заявил, что жители Косово решительны, бдительны и не боятся.

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