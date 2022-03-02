Він також заначив, що жителі Косова стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін спробує спровокувати війну на Балканах та в інших куточках Європи.

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Ми хочемо приєднатися до ЄС і НАТО. Якщо нас приймуть, це буде краще для народу Косова, для республіки і для всього регіону і європейського континенту в цілому,

– сказав Курті,

Він додав, що країни ЄС і НАТО має бути більш відданим усуненню російського впливу на Балканах.

Про вторгнення в Україну

Щодо російського втручання в Україну, Курті сказав в інтерв’ю британському Sky News, що Косово переживало війну в минулому і що народ Косова виявляє солідарність з українським народом, а також розкритикував Сербію, яка, за його словами, залишається єдиною країною в Європа, крім Білорусі, яка не вводила санкції проти Росії.

Балкани не застраховані від наслідків ситуації в Україні, тому що на Балканах є держава, яка не вводила санкції проти Росії, яка не приєдналася до ЄС у засудженні російської окупації, а це Сербія, наш сусід,

– зазначив прем'єр-міністр Косова.

Критика Сербії

За його словами, значна частина озброєння Сербії надходить із російських пожертв, а більшість великих російських компаній мають філії в Сербії.

Саме тому жителі Косова стурбовані тим, що деспотичний президент Володимир Путін спробує спровокувати війну на Західних Балканах, щоб перетворити їх на поле битви із західними демократіями,

– сказав Курті.

Він заявив, що жителі Косова рішучі, пильні і не боїться.

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