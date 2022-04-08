Еще одно зверство России, – Байден о ракетном ударе по вокзалу Краматорска

Глава США прокомментировал циничный обстрел российских оккупантов Краматорска. По словам Джо Байдена, нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Байден подчеркнул, что от обстрела пострадали гражданские, пытавшиеся эвакуироваться и добраться до безопасного места.

Важно Работают 50 хирургов, люди без рук и ног, – мэр Краматорска

Россия в очередной раз показала свою сущность, поразив мирных жителей. В ответ на очередные зверства России США продолжат помогать в безопасности и поставке оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну.

И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности,

– подчеркнул Байден.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска, откуда эвакуировались люди. В то время там находились почти 4 тысячи людей, ожидавших поезда. Приблизительно 90% из них – женщины и дети.

Известно о 50 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами. Врачи для спасения людей прибыли из соседних украинских городов.

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