Байден підкреслив, що від обстрілу постраждали цивільні, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця.

Важливо Працюють 50 хірургів, люди без рук і ніг, – мер Краматорська

Росія вчергове показала свою сутність, уразивши мирних жителів. У відповідь на чергові звірства Росії США продовжить допомогу в безпеці та поставки зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну.

І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності,

– підкреслив Байден.

Обстріл вокзалу у Краматорську: головне

Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська, звідки евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, які чекали на потяги. Приблизно 90% з них – жінки та діти.

Відомо про 50 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами. Лікарі для порятунку людей прибули із сусідніх українських міст.

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