Иван Жданов сфотографировался на Майдане Независимости. Находясь в Украине, он призвал россиян быть сильными и ничего не бояться.

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Также он поблагодарил всех, кто сделал возможным его приезд в Украину и пообещал предоставить впоследствии все детали.

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Жданов был директором фонда известного российского "оппозиционера" Алексея Навального и, очевидно, как и Навальный, он тоже радовался оккупации Крыма.

В частности, он называл заявления США и ЕС по оккупации Россией Крыма "беззубыми" и заявлял, что в таком случае Кремлю грех было не захватить полуостров.



Скриншот из твиттера Ивана Жданова

18 марта 2014 года он заявил, что, мол, самым глупым шагом украинской власти будет вооруженное сопротивление и якобы все рассудит история. Отметим, что именно в этот день Путин подписал с коллаборантами так называемое соглашение о присоединении Крыма и Севастополя к России.

Скриншот из твиттера Ивана Жданова

Также он решил пошутить по поводу заявлений Алексея Навального о том, что "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать", но вышло так себе.



Скриншот из твиттера Ивана Жданова

Тем временем пропагандистка Марина Овсянникова пытается отмыться

Накануне "хорошей" решила стать российская пропагандистка Марина Овсянникова, годами зомбировавшая жителей своей страны.

Овсянникова недавно приезжала в Украину, чем вызвала волну негодования у украинцев. Теперь она вообще говорит, что имеет украинские корни и хочет сменить фамилию.

При этом, захотев оправдаться, она в очередной раз возражала себе. Если раньше в своих видео она говорила, что в войне виноват только Путин, а обычные жители России вроде бы не должны страдать от санкций, то теперь она "переобулась" и говорит, что санкций недостаточно.

Она начала говорить, что не занималась пропагандой. Хотя раньше сама это признавала.

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