Иван Жданов сфотографировался на Майдане Независимости. Находясь в Украине, он призвал россиян быть сильными и ничего не бояться.
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Также он поблагодарил всех, кто сделал возможным его приезд в Украину и пообещал предоставить впоследствии все детали.
"Пойду сделаю себе Крым к чаю": что надо знать об Иване Жданове
Жданов был директором фонда известного российского "оппозиционера" Алексея Навального и, очевидно, как и Навальный, он тоже радовался оккупации Крыма.
В частности, он называл заявления США и ЕС по оккупации Россией Крыма "беззубыми" и заявлял, что в таком случае Кремлю грех было не захватить полуостров.
Скриншот из твиттера Ивана Жданова
18 марта 2014 года он заявил, что, мол, самым глупым шагом украинской власти будет вооруженное сопротивление и якобы все рассудит история. Отметим, что именно в этот день Путин подписал с коллаборантами так называемое соглашение о присоединении Крыма и Севастополя к России.
Скриншот из твиттера Ивана Жданова
Также он решил пошутить по поводу заявлений Алексея Навального о том, что "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать", но вышло так себе.
Скриншот из твиттера Ивана Жданова
Тем временем пропагандистка Марина Овсянникова пытается отмыться
- Накануне "хорошей" решила стать российская пропагандистка Марина Овсянникова, годами зомбировавшая жителей своей страны.
- Овсянникова недавно приезжала в Украину, чем вызвала волну негодования у украинцев. Теперь она вообще говорит, что имеет украинские корни и хочет сменить фамилию.
- При этом, захотев оправдаться, она в очередной раз возражала себе. Если раньше в своих видео она говорила, что в войне виноват только Путин, а обычные жители России вроде бы не должны страдать от санкций, то теперь она "переобулась" и говорит, что санкций недостаточно.
- Она начала говорить, что не занималась пропагандой. Хотя раньше сама это признавала.
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