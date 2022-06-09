Іван Жданов сфотографувався на Майдані Незалежності. Перебуваючи в Україні він закликав росіян бути сильними й нічого не боятися.

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Також він подякував усім, хто зробив можливим його приїзд в Україну й пообіцяв надати згодом усі деталі.



Черговий росіянин в Україні / Скриншот з інстаграму Жданова

"Піду зроблю собі Крим до чаю": що треба знати про Івана Жданова

Жданов був директором фонду відомого російського "опозиціонера" Олексія Навального й, вочевидь, як і Навальний, він також радів окупації Криму.

Зокрема він називав заяви США та ЄС щодо окупації Росією Криму "беззубими" і заявляв, що в такому випадку Кремлю гріх було не загарбати півострів.



Скриншот з твітера Івана Жданова

18 березня 2014 року він заявив, що, мовляв, найдурнішим кроком української влади буде збройний опір і буцімто все розсудить історія. Зауважимо, що саме цього дня Путін підписав з колаборантами так звану угоду про "приєднання" Криму та Севастополя до Росії.





Скриншот з твітера Івана Жданова

Також він вирішив пожартувати з приводу заяв Олексія Навального про те, що "Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати", але вийшло так собі.



Скриншот з твітера Івана Жданова

Тим часом пропагандистка Марина Овсяннікова намагається відмитися

Напередодні "хорошою" вирішила стати російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка роками зомбувала мешканців своєї країни.

Овсяннікова нещодавно приїздила в Україну, чим викликала хвилю обурення в українців. Тепер вона взагалі каже, що має українське коріння і хоче змінити прізвище.

При цьому, захотівши виправдатись, вона вчергове заперечувала собі. Якщо раніше у своїх відео вона казала, що у війні винен лише Путін, а звичайні мешканці Росії нібито не повинні страждати від санкцій, то тепер вона "перевзулася" і каже, що санкцій недостатньо.

Також вона почала казати, що не займалася пропагандою. Хоч раніше сама це визнавала.

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