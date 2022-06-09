Спочатку суд відправив Ткачова до СІЗО. Йому призначили заставу в 1,2 мільйона гривень. Активіст Сергій Стерненко повідомив, що нещодавно суддя Приморського суду Одеси Ілля Лонський зменшив заставу до 199 тисяч гривень.

Читайте також "Є медіаспільнота, а є медіагидота": Братчук відреагував на візит Овсяннікової в "рідну Одесу"

Ткачов – на волі

Ткачов скористався цим та вийшов із СІЗО під заставу – тепер він на волі. Сам журналіст записав відеозвернення, в якому заявив, що звинувачується за статтею про зберігання вибухових речовин.

Нагадаємо, Ткачова затримали наприкінці лютого. Співробітники Служби безпеки України знайшли в нього вдома гранату та вибухівку. Раніше в місцевому виданні "Думська" писали, що Ткачову інкримінують державну зраду. Посилаючись на джерела в СБУ, ЗМІ теж підтверджувало, що Ткачов міг координувати діяльність з розміщення "маячків", необхідних для російської авіації для завдання ударів по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури, житлових будинків та військових частин.

Поки уся країна протистоїть агресії Росії, деякі судді не тільки зменшують наш обмінний фонд, а й просто дають колаборантам можливість продовжувати діяти проти України,

– зазначив Стерненко.

Зауважимо, телеграм-канал Ткачова транслював проросійські наративи. Це зафіксували у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Видання "Таймер", редактором якого є Ткачов, теж поширює риторику російських окупантів.

За Ткачова вступалась Марченко

Дружина Медведчука Оксана Марченко раніше вимагала відпустити або обміняти Ткачова. Звернення вона записувала до свого кума Путіна. Ткачова Марченко назвала "в'язнем" СБУ.

Також вона просила обміняти Яна Таксюра, Олександра Карєвіна, Олега Новікова та, звісно, самого Медведчука.

До речі, у червні колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "рідною". В ОВА назвали візит можливістю хайпанути, а саму пропагандистку представницею "медіагидоти".

Може зацікавити – колаборанти масово зникають на Херсонщині: відео