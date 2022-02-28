Еще вспомним о границах Черниговского княжества, – мэр Чернигова ответил Путину

Мэр Чернигова записал видеообращение после массовых атак оккупанта ночью 28 февраля. Владислав Атрошенко вспомнил историю Украины.

В своем обращении он отметил, как глава Кремля любит поучать украинцев ложной историей Украины, сообщает 24 канал. Дело в том, что из уст российского диктатора всегда раздается ложь об украинских территориях.

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Мэр Чернигова: Мы еще вспомним свою историю

Атрошенко иронически сказал, что еще допустит, как сделать "своей" территорию в 300 километрах от Чернигова. "Подумаем", – добавил он, ответив Владимиру Путину "той же монетой".

Границы Черниговской области, собственно, граничат в 183 километрах с Россией. Также с Беларусью в 225 километрах.

Нас учат истории. Мы вспомним еще историю, где были границы Черниговского княжества. Придет время,

– подчеркнул городской голова Чернигова.

Обращение черниговского мэра: смотрите видео